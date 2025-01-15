В Пермском крае назвали топ-100 влиятельных персон 2024 года

Составление рейтинга включило два этапа. Для начала издание Properm.ru подключило к работе политологов, редакторов СМИ и аналитиков. Они провели отбор из 250 кандидатов лонг-листа. Затем в анонимном голосовании приняли участие непосредственные участники политических процессов всех уровней.