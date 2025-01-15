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В Пермском крае назвали топ-100 влиятельных персон 2024 года

Рейтинг оценивал степень влияния персоны на жизнь региона.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае составили рейтинг по оценке степени влияния персон на жизнь региона. В топ-100 вошли политики и бизнесмены, руководители ключевых ведомств, общественники, представители конфессий и деятели культуры.

Ожидаемо топ-100 влиятельных персон Пермского края с большим отрывом возглавил глава региона Дмитрий Махонин. Следом за ним в пятерку лидеров вошли: полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, и.о. руководителя администрации губернатора Прикамья Александр Смертин, глава краевого УФСБ Андрей Ляпкин и гендиректор АО «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Замкнули сотню депутаты Законодательного собрания Пермского края Ксения Айтакова, Андрей Силаев и Мария Коновалова.

Художественный руководитель Дягилевского фестиваля и известный дирижер Теодор Курензис в краевой топ-100 влиятельных персон не вошел.

Составление рейтинга включило два этапа. Для начала издание Properm.ru подключило к работе политологов, редакторов СМИ и аналитиков. Они провели отбор из 250 кандидатов лонг-листа. Затем в анонимном голосовании приняли участие непосредственные участники политических процессов всех уровней.

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