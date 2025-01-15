В Коркино отстранили от дел работавшего пьяным врача

«Этот травматолог возмущался, что приезжают с детьми вечером в субботу. Мол, почему вы в больницу не едете к себе? Да мы бы с радостью. Только она не работает в выходные. Но, спасибо, вывих руки вставил на раз. Другая пациентка спросила меня, пьяный ли он. Я, честно, не знаю, не нюхала. Но почему-то у неё закралось сомнение», — вспоминает жительница города Динара.