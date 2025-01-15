В Коркино отстранили от дел работавшего пьяным врача

В Коркино Челябинской области разгорелся очередной скандал. Пациенты вызвали полицию в местную больницу из-за врача, который показался им пьяным. Из-за состояния медика мужчине-инвалиду, который сломал единственную руку, отменили плановую операцию. Рассказываем, что известно о происшествии и рискуют ли коркинцы теперь остаться без травматолога.
«То ли пьяный, то ли сонный»
В больницу 48-летний Евгений попал после падения на улице. Шёл с работы домой, поскользнулся — и оказался на земле. Сначала думал, просто сильно ушибся. Но рука не переставала болеть, и мужчина вызвал врача. Его доставили в медучреждение, но там, по словам пациента, его даже не стали смотреть.
«Состояние врача показалось мне непонятным: то ли пьяный, то ли сонный, — рассказывает Евгений корреспонденту chel.aif.ru. — Сказал, что у меня ушиб, выписал мазь и обезболивающие. Я говорю: вы хоть посмотрите снимок или плечо, а он развернулся и пошёл. Я вернулся домой, думаю, ушиб ну и ушиб. Начал мазать. Мазал, мазал, а рука не поднимается, опухла. Жена говорит: пойдём в поликлинику снова. Повторный снимок показал, что у меня перелом со смещением».
С новым снимком 28 декабря Евгений отправился в травмпункт. Там его принял другой врач и назначил повторный визит на 9 января: после новогодних праздников мужчине должны были сделать операцию. Но к тому времени осматривавший его медик ушёл на больничный, и пациент попал под наблюдение к тому, к которому приходил первый раз.
«И вот с девятого числа по вчерашний день он ходил в каком-то непонятном состоянии. Последней каплей стала отмена операции. Её должны были проводить 13 января. Утром проснулся в палате и жду: 9, 10, 11 часов, а никто не зовёт. Лёг подремать, проснулся в 12, — никого. Выхожу, говорю: “А когда операция-то?” Медсестра: “А вам что, не сказали, что её не будет?” — “Нет, говорю, даже врач не заходил”».
На следующий день ситуация повторилась. Жена мужчины не выдержала и приехала в больницу разбираться. Однако ответов на свои вопросы так и не получила. Врач, к которому она подошла, выглядел нетрезвым: нечёткая речь, нескоординированные движения. В ответ на обращённые к нему фразы фиксирующей происходящее на камеру жительнице Коркино он говорил только: «Не забывайте снимать». Женщина вызвала полицию.
Отстранили от работы
Стоит отметить, что Евгений — пациент с инвалидностью, пострадавшая рука у него единственная. Перспектива лишиться и её тоже не на шутку напугала южноуральца. После разгоревшегося скандала мужчину, а вместе с ним ещё нескольких пациентов из коркинского отделения травматологии перевели в областную больницу Челябинска. Сейчас Евгений сдаёт анализы — готовится к операции, которую должны наконец провести в ближайшее время.
«Здесь совсем по-другому всё, не то что в Коркино. И обеспечение хорошее, и медики общаются нормально. Не кричит никто», — делится Евгений.
В Минздраве Челябинской области на запрос корреспондента chel.aif.ru сообщили, что администрация коркинской горбольницы № 1 немедленно отстранила доктора от работы. В настоящее время в медучреждении работает комиссия по охране труда, которая должна детально разобрать случившееся и принять решение.
К ситуации между тем подключилась прокуратура. В ведомстве рассказали, что дадут оценку действиям должностных лиц, допустивших скандальную ситуацию.
Хороший, но выпивает?
О враче-травматологе Азате А. местные жители отзываются по-разному. Одни называют его беззлобным весельчаком, который легко пустится в пляс, показывая, как разминать больную ногу, другие говорят, что медик — человек импульсивный и темпераментный, может сказать лишнего. Да и в подозрительном состоянии пациенты видели его в больнице не впервые.
«Как-то родственницу на приём к нему привезли, был разрыв мениска, так он больничный не дал, сказал: “Вы же сюда как-то прискакали”. В итоге из кабинета человек вышел в слезах, с утра на сутки надо было идти… Думал, зайду в кабинет — разберусь, ладно, люди удержали», — поделился житель Коркино, который предпочёл не указывать своё имя.
«Этот травматолог возмущался, что приезжают с детьми вечером в субботу. Мол, почему вы в больницу не едете к себе? Да мы бы с радостью. Только она не работает в выходные. Но, спасибо, вывих руки вставил на раз. Другая пациентка спросила меня, пьяный ли он. Я, честно, не знаю, не нюхала. Но почему-то у неё закралось сомнение», — вспоминает жительница города Динара.
При этом главный вопрос, который беспокоит горожан сейчас, что будет, если Коркино останется без травматолога.
«Оставили жителей без травматолога. Конечно, он не должен был быть на рабочем месте в таком состоянии. Но не лейте грязи в его адрес, так как он хороший специалист в своей профессии, многим пациентам помог, и получал от них слова благодарности. Как жаль, что вот так получилось», — отзывается о враче жительница Коркино Валентина.
«Врачей нет в Коркино, он без выходных работал, а все отдыхали. Сорвался мужик», — предположил Денис К.
«В новогоднюю ночь вообще не было дежурного врача в травматологии. Вообще работать некому. Его увольнением чего добьются? Вообще врача нет теперь в городе. Даже экстренно никто не примет», — переживает Наталья.
«Выпивать должны дома, но не на рабочем месте! Вот если бы вас в таком состоянии повёз водитель автобуса, вы бы сказали: он хороший, но выпивает?! Всему есть своё место», — возражает Кристина Б.
В региональном Минздраве тем временем уверяют, что проблем у пациентов не возникнет. А профильных врачей в ГКБ № 1 хватает.
«Всем пациентам запланированные операции будут проведены с участием и под контролем травматологов Челябинской областной клинической больницы. Кроме того, в составе хирургической службы ГКБ № 1 Коркино работает ещё один травматолог и семь врачей-хирургов. Экстренная, неотложная и плановая хирургическая медицинская помощь жителям Коркинского городского округа продолжает оказываться в полном объёме. В случае необходимости пациенты маршрутизируются в ГКБ № 9 Челябинска и ЧОКБ. Также есть круглосуточная возможность проведения телемедицинских консультаций, оказывается помощь выездных бригад по линии санавиации», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос chel.aif.ru.