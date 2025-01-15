Ильсур Метшин о капремонте гимназии № 125: «Ставим задачу завершить работы к началу учебного года»

«В свое время президентская программа капитального ремонта школ старше 30 лет очень помогла нам выправить ситуацию в образовательных учреждениях города. Но время идет, и на очередь выходят новые школы, где требуется капитальный ремонт. Гимназия № 125 первой приняла детей новоселов в Азино — остановка “Школа” была конечной. Почти за сорок лет в школе выучились тысячи детей, здание, конечно, “подустало” и требует ремонта. Начнем работать на объекте до летних каникул в помещениях, которые не задействованы в учебном процессе. Ставим задачу завершить ремонт к началу следующего учебного года».
Гимназия № 125 — первое образовательное учреждение в микрорайоне Азино. Здание площадью 10,3 тысячи кв.м возвели в 1988 году. За 37 лет здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Ежегодно за счет выделяемых, а также внебюджетных средств обновляли кровлю, потолки, электрические сети — средства направляли на самые необходимые виды работ, так как для комплексного обновления их не хватало.
Как рассказала директор гимназии Светлана Ахмерова, основная проблема здания — наличие трещин. Одна из них протянулась с первого по третий этаж и затронула кабинеты, а вторая находится со стороны лестничного проема вблизи столовой.
Требуется отремонтировать более 2 тыс. кв.м кровли, которая протекает в библиотеке, актовом и спортивном залах, коридорах. Есть риск порчи библиотечного фонда (порядка 22 тысяч книг) — библиотекарю приходится закрывать полки пленкой. При этом каждое лето кровлю частично ремонтировали, а потолки шпаклевали. Этих мер хватало ненадолго. К примеру, в актовом зале на 200 мест за три года частичный ремонт проводили два раза, но сегодня на потолках имеются подтеки. В двух спортивных залах площадью 70 кв.м. ситуация идентичная.
В ходе капремонта будет решен вопрос с электросетями — из-за старой проводки часто перегорало новое освещение. Требуют замены и трубопроводы. Недавно в кабинете ИЗО прорвало трубу, как уточнила директор, в помещении детей не было, аварию оперативно устранили.
Светлана Ахмерова отметила, что в школе есть все необходимое оснащение — в кабинетах физики, химии и биологии подключено оборудование. «Неплохие лаборатории закупаются для начальных классов, профильных кабинетов. Но для всего этого нужна новая система хранения, а в классе химии есть проблемы с вытяжкой. Интерактивное оборудование имеется в каждом классе, и мы стараемся сохранить все», — поделилась директор. Всего в образовательном учреждении насчитывается около 50 кабинетов, которые также требуют ремонта. Быстрее всего в непригодное состояние приходит линолеум из-за большой проходимости. Неоднократно напольное покрытие меняли в коридорах.
На территории гимназии есть футбольное поле с беговыми дорожками вокруг, где за много лет использования образовались ямы, а покрытие стерлось. В неудовлетворительном состоянии находится и асфальт.
Капитальный ремонт планируют начать чуть раньше летних каникул, так как некоторые помещения здания не задействованы в образовательном процессе. Работы завершат до начала 2025/2026 учебного года.
Ранее в гимназии в нормативное состояние привели все 13 эвакуационных выходов и пожарный люк на крышу. Пищеблок отремонтировали в 2019 году, здесь же установили пластиковые окна. Оставшиеся деревянные планируется обновить во время капремонта. Во всех санузлах гимназии был выполнен косметический ремонт с заменой сантехники.
Всего за последние 10 лет в Казани капитально отремонтировали 104 здания образовательных учреждений, в 18 из них работы выполнили комплексно. В 2024 году в рамках федеральной программы «Развитие образования» капитально отремонтировали шесть школ. Еще в 17 образовательных учреждениях по республиканской программе обновили столовые.
Диляра Гафурова.