Ильсур Метшин о капремонте гимназии № 125: «Ставим задачу завершить работы к началу учебного года»

«В свое время президентская программа капитального ремонта школ старше 30 лет очень помогла нам выправить ситуацию в образовательных учреждениях города. Но время идет, и на очередь выходят новые школы, где требуется капитальный ремонт. Гимназия № 125 первой приняла детей новоселов в Азино — остановка “Школа” была конечной. Почти за сорок лет в школе выучились тысячи детей, здание, конечно, “подустало” и требует ремонта. Начнем работать на объекте до летних каникул в помещениях, которые не задействованы в учебном процессе. Ставим задачу завершить ремонт к началу следующего учебного года».