В Омской области главу поселения наказали за потерянное письмо

Главу Горьковского городского поселения оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Под статью об административном правонарушении местный чиновник попал из-за затерявшегося по причине ошибки местного IT-специалиста письма.
Электронная почта администрации была неправильно привязана к сервису, поэтому адресованное главе городского поселения обращение местной жительницы не дошло до адресата и осталось не рассмотренным.
Женщина, не получив ответа на письмо, отправленное еще в августе, обратилась в прокуратуру Горьковского района. Надзорный орган провел проверку. Помимо административного штрафа, главе также внесено представление об устранении нарушений.