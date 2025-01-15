На «Зелёном острове» в Омске готовят купели на Крещение

«Хотелось бы предупредить всех, кто намерен будет прийти к нам, распределить своё время для мероприятия максимум до 20:00—21:00 часов, чтобы нам закончить дежурство в спокойном режиме до 22:00 часов вечера. В ночь с 18 на 19 января никаких окунаний! Только с 10:00 часов 19 января после установок палаток», — предупреждает Евгений Житнов.