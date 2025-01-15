На «Зелёном острове» в Омске готовят купели на Крещение

В этом году на праздник Крещения Господня, который будут отмечать 19 января, прогнозируют тёплую погоду. Из-за этого в районах Омской области начали отменять крещенские купания. Портал Om1.ru узнал, организуют ли в этом году купели на «Зелёном острове» в Омске. Подготовкой места для купания традиционно занимается клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи».
Председатель клуба Евгений Житнов сообщил, что этот год не станет исключением. Три купели в парке будут готовы.
«Хотелось бы предупредить всех, кто намерен будет прийти к нам, распределить своё время для мероприятия максимум до
Представители клуба также рассказали, что лёд на «Зелёном острове» подходит для организации купели. Толщина льда, сообщает Евгений, соответствует условиям МЧС.
Как стало известно порталу Om1.ru из собственных источников, купели на «Зелёном острове» войдут в официальный список и будут открыты для всех посетителей. Однако, если погода изменится, то перечень мест для купания могут пересмотреть.
Напомним, что из-за тёплой погоды от крещенских купаний уже отказались в Шербакульском и Полтавском районах. Также 15 января стало известно, что в Муромцевском районе не будет крещенских купаний на реке Таре. Из-за аномально тёплой погоды организовывать там купель небезопасно.