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На полях в Ростовской области увеличилось количество грызунов

Мышевидные грызуны начали мигрировать на поля со всходами озимых в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Грызуны начали активно распространяться в Ростовской области с приходом аномально теплой зимы, предупреждают в филиале донского управления «Россельхозцентра».

Уже в начале декабря мыши начали мигрировать на поля со всходами озимых. Эту ситуацию зафиксировали на северо-западе и северо-востоке области.

— Мышевидные грызуны — основные вредители на посевах озимой пшеницы в зимнее время. В связи с этим нужно постоянно проверять состояние культур, обращая особое внимание на края полей вблизи лесополос и необработанных участков, — советуют аграриям.

При обнаружении грызунов нужно провести обработку. Однако применять можно толь При этом раскладывать приманку лучше вручную и строго в норы, чтобы не погибли другие животные. Кроме того, о проведении подобных работ следует заранее предупреждать местные власти.

Напомним, также урожаю в Ростовской области начал угрожать зимний зерновой клещ, он может повреждать пшеницу, рожь, ячмень, кормовые травы.

сельское хозяйство