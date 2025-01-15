Суд в Москве заочно арестовал блогера Косенко, бросившего в снег ребенка

До этого Косенко был предпринимателем. Сначала торговал шерстяными пледами и свитерами «с оленями», затем попытался наладить бизнес в сфере блокчейна. Мужчина начал продавать обувь, владельцы которой могли бы зарабатывать криптовалюту во время ходьбы или бега. Вскоре покупатели забили тревогу, обвинили Косенко в мошенничестве и потребовали вернуть деньги. Получили ли они средства — неизвестно, но уже в августе Косенко решил закрыть бизнес, после чего покинул страну.