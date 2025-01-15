Омское УФАС уличило в нарушении законодательства ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Для сравнения, без учета НДС в Тюменской области справка от Обь-Иртышского УГМС только по одному из загрязняющих веществ в воздухе стоит 22 176 рублей. Коллеги из Сверо-Западного, Якутского и Забайкальского УГМС предоставляют эти же услуги по следующей цене: 7 516, 3356 и 2 736 рублей соответственно.