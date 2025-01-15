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Омское УФАС уличило в нарушении законодательства ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

В ведомстве, ведущем наблюдение за погодой и состоянием атмосферного воздуха, более чем в три раза завысили цены на свои услуги.

Источник: Комсомольская правда

Омское УФАС уличило в нарушении антимонопольного законодательства федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское УГМС». Ведомство, являющееся монополистом в сфере наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, значительно превысило цены на свои услуги.

«Организация установила и поддерживала монопольно высокую цену на услуги по предоставлению информации о фоновой концентрации загрязняющих веществ в Омской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — говорится в официальном сообщении УФАС.

Для сравнения, без учета НДС в Тюменской области справка от Обь-Иртышского УГМС только по одному из загрязняющих веществ в воздухе стоит 22 176 рублей. Коллеги из Сверо-Западного, Якутского и Забайкальского УГМС предоставляют эти же услуги по следующей цене: 7 516, 3356 и 2 736 рублей соответственно.

Судя по сообщению УФАС, в надзорный орган на действия главных по Сибири синоптиков пожаловалось ООО «Бюро экологического проектирования» — антимонопольщики признали, что высокие цены УГМС ущемили их интересы. По результатам проверки ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» выдано предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства.