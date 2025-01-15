ОМОН задержал мужчину с самодельным дроном на границе Беларуси с Литвой

В Вороновском районе белорусскими пограничниками задержан мужчина с самодельным беспилотником, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Так, 14 января, военнослужащими Лидского погранотряда при силовой поддержке ОМОНа в деревне Ровбишки, что в Вороновском районе, который граничит с Литвой, был задержан белорус.
У мужчины дома нашли два дрона кустарного производства. Кроме беспилотных летательных аппаратов у фигуранта изъяли аккумуляторные батареи и комплектующие к беспилотникам, радиостанцию.
Идет разбирательство.
Тем временем очередь легковушек на выезд в Польшу из Беларуси превысила 1800 авто.