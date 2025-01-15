Калининград может принять Российско-Китайские молодёжные игры в 2026 году

В 2026 году Российско-Китайские молодёжные летние игры может принять Калининград. Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярёв, выступая на закрытии зимних игр, состоявшихся в Южно-Сахалинске.
Министр подчеркнул, что находится в постоянном диалоге со своим китайскими коллегами из министерства спорта и Олимпийского комитета: «С Гао Чжиданем мы не раз виделись, находимся в постоянной коммуникации. Теперь готовимся к Российско-Китайским молодёжным летним играм. Мы предлагаем Калининград, и китайская сторона в целом не возражает. Да, есть вопросы по логистике, но мы организуем дополнительные рейсы, если нужно — вопросы логистики берёт на себя российская сторона», — отметил Михаил Дегтярёв.
О том, что именно Калининград будет местом проведения Российско-Китайских молодёжных летних игр, стало впервые известно в августе прошлого года во время визита Дегтярёва на «Автотор-Арену» в самом западном регионе страны. Министр не исключил, что масштабное спортивное сооружение площадью свыше 42 тысяч квадратных метров, может стать одним из главных спортивных объектов, задействованных в проведении соревнований.
«Готовы включиться в эту работу, если наша инфраструктура будет востребована при проведении столь значимых и масштабных состязаний как Российско-Китайские молодежные летние игры. У нас сейчас представлено более 40 видов спорта, больше половины из которых являются олимпийскими видами», — сказал генеральный директор дворца спорта Адам Барахоев, отметив, что «Автотор-Арена» уже имеет успешный опыт проведения крупных всероссийских и международных соревнований.
Дворец спорта построен и оснащён за собственные средства автомобилестроительным заводом «Автотор». Для любителей спорта тут открываются широкие возможности: имеется 50-метровый бассейн олимпийского класса, сертифицированный по стандартам FINA, принимавший всероссийские соревнования по плаванию и синхронному плаванию. Плюс — полноразмерный футбольный манеж с искусственным покрытием, созданный по стандартам FIFA. Кроме того, тут располагается и один из самых крупных крытых скалодром в России, также полностью готовый для международных соревнований.
Для игровых видов спорта в «Автотор-Арене» имеется универсальный игровой зал для волейбола, баскетбола, гандбола и других подобных видов спорта. Боксёры, борцы, любители йоги, фитнеса, аэробики и хореографии также имеют превосходные залы. На территории дворца спорта оборудован стадион для пляжных видов спорта, крытый теннисный корт, уличные спортивные площадки, памп-трек и скейтпарк.
Отметим, Российско-Китайские молодёжные спортивные игры проводятся с 2006 года. Соревнования проходят раз в два года, поочерёдно в России и Китае. А спустя 10 лет прошли и первые зимние Игры. Их стартовой площадкой стал Харбин, затем эстафету приняли Уфа, Чанчунь. В этом году Россия принимал зимние игры, а в 2026 году состоятся летние игры, которые планируется провести в Калининграде. В нынешнем году Игры приобрели особенное значение, поскольку 2024−2025 годы объявлены Годами культурного обмена России и Китая.