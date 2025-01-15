Калининград может принять Российско-Китайские молодёжные игры в 2026 году

Отметим, Российско-Китайские молодёжные спортивные игры проводятся с 2006 года. Соревнования проходят раз в два года, поочерёдно в России и Китае. А спустя 10 лет прошли и первые зимние Игры. Их стартовой площадкой стал Харбин, затем эстафету приняли Уфа, Чанчунь. В этом году Россия принимал зимние игры, а в 2026 году состоятся летние игры, которые планируется провести в Калининграде. В нынешнем году Игры приобрели особенное значение, поскольку 2024−2025 годы объявлены Годами культурного обмена России и Китая.