Кроссворд на 16 января 2025

1. Отношение к группе Битлз в советской прессе 1960-х годов было преимущественно критическим. Музыкантов часто называли «жучками», а в статье Никиты Богословского, опубликованной в «Литературной газете», использовалось еще более уничижительное определение — «навозные жучки».