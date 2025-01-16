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Кроссворд на 16 января 2025

16 января в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», известный как место первых выступлений группы Битлз. Проверьте, насколько хорошо вы помните золотую эру рок-н-ролла с нашим кроссвордом, посвященным этой легендарной группе.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о группе Битлз:

1. Отношение к группе Битлз в советской прессе 1960-х годов было преимущественно критическим. Музыкантов часто называли «жучками», а в статье Никиты Богословского, опубликованной в «Литературной газете», использовалось еще более уничижительное определение — «навозные жучки».

2. Названия улиц и площадей, посвященные Битлз, встречаются в различных городах. Одним из таких примеров является площадь в Гамбурге, расположенная в районе Репербан, названная в честь группы.