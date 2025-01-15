ОСВОД: крещенские купания в Беларуси могут собрать около 300 тысяч человек

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Предположительно, около 300 тысяч человек могут посетить места крещенских купаний, заявила ведущий специалист по связям с общественностью республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева во время пресс-конференции в среду.
Она отметила, что люди приходят окунуться в прорубь и отдохнуть, мероприятие становится более семейным.
«Предположительно, около 300 тысяч мы планируем на это Крещение, но тоже, мы должны понимать, что это цифры относительные. Мы до последнего не можем узнать, сколько людей все-таки придет. Это такая субъективная оценка», — сказала Михалева.
Она посоветовала людям брать с собой чай, чтобы согреться после купаний, иметь при себе теплую обувь и одежду, не окунаться с головой, так как резкое сокращение сосудов из-за холодной воды может быть опасным.
В местах работы купелей будут дежурить работники ОСВОД, МЧС, медицинских учреждений и милиции.
В Минске на Крещение организуют купели на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере, водохранилище Дрозды, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» и в Храме-памятнике в честь Всех святых.
Время работы купелей для окунания — с 18:00 в субботу, 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник, и до 24:00 воскресенья, 19 января — в сам праздник.