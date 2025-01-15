Скончался один из основателей Омского камерного оркестра

Сегодня ушел из жизни изветсный омский музыкант, бывший руководитель Омского камерного оркестра Вениамин Ренкончинский. Об утрате сообщили в региональном минкульте.
Вениамин Борисович Ренкончинский более 50 лет работал в Омской филармонии. Последние 19 лет своей работы руководил Омским камерным оркестром. В 1991 году этот знаковый в Омской области музыкальный коллектив был создан при его непосредственном участии.
«Благодаря Вениамину Борисовичу оркестр обрел индивидуальный творческий облик, репертуар, выстроил концертную деятельность и сотрудничество с талантливыми дирижерами и солистами. Свой бесценный опыт он передал молодым коллегам, которые сегодня продолжают его дело, многим талантливым музыкантам именно Вениамин Борисович дал путевку в профессию», — отмечается в некрологе.
Прощание с выдающимся музыкантом состоится 20 января с 13:00 до 14:00 в фойе Концертного зала филармонии. Редакция приносит соболезнования родным, близким и коллегам Вениамина Ренкончинского.