В Ростове отменили разрешение на строительство бизнес-центра на Береговой

Власти Ростова-на-Дону отменили разрешение на строительство делового центра на улице Береговой, выданное в 2022 году. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на соосновательницу общественного движения «Горлеснадзор» Марию Мазурок.
Изначально активисты движения заявили, что 12-этажное здание, с учетом двух этажей подземной парковки, собираются возвести в зоне речного фасада — там, где запрещено высотное строительство. Также общественники указали на недостаточное количество парковочных мест, запланированных проектом, и на слишком близкое расположение ближайшего дома.
После указанных жалоб была проведена проверка, и специалисты областной прокуратуры выявили «несоответствие проектной документации требованиям градостроительного законодательства».
В итоге возможность создания многоэтажки опротестовали. В декабре 2024 года ростовский департамент архитектуры и градостроительства отменил разрешение для застройщика.