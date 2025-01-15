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В Ростове отменили разрешение на строительство бизнес-центра на Береговой

Власти Ростова-на-Дону запретили возведение делового центра у набережной.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону отменили разрешение на строительство делового центра на улице Береговой, выданное в 2022 году. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на соосновательницу общественного движения «Горлеснадзор» Марию Мазурок.

Изначально активисты движения заявили, что 12-этажное здание, с учетом двух этажей подземной парковки, собираются возвести в зоне речного фасада — там, где запрещено высотное строительство. Также общественники указали на недостаточное количество парковочных мест, запланированных проектом, и на слишком близкое расположение ближайшего дома.

После указанных жалоб была проведена проверка, и специалисты областной прокуратуры выявили «несоответствие проектной документации требованиям градостроительного законодательства».

В итоге возможность создания многоэтажки опротестовали. В декабре 2024 года ростовский департамент архитектуры и градостроительства отменил разрешение для застройщика.