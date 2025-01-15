В Ростове отменили разрешение на строительство бизнес-центра на Береговой

Изначально активисты движения заявили, что 12-этажное здание, с учетом двух этажей подземной парковки, собираются возвести в зоне речного фасада — там, где запрещено высотное строительство. Также общественники указали на недостаточное количество парковочных мест, запланированных проектом, и на слишком близкое расположение ближайшего дома.