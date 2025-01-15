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В Керчи будут собирать мелкие фракции мазута с помощью специальной сети

При необходимости в Керчи будут собирать мазут с помощью сетей.

Источник: Олег Каторгин/Tg

В случае необходимости мелкие фракции мазута в акватории моря будут собирать с помощью специальной сети. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.

Конструкция размером 2 на 30 метров способна охватить значительную часть загрязненной акватории. Как уточнил Каторгин, такая сеть может быть применена в местах, где мазут плавает на поверхности воды.

Администрация Керчи также договорилась с десятью владельцами катеров, которые будут использовать эти сети для сбора мазута и нефтяных пятен в акватории Керченского пролива.

«Плавсредства также будут задействованы для мониторинга. В случае выявления пятен на поверхности воды сети будут закрепляться между двумя катерами, что позволит проводить сбор мазутных накоплений».

рассказал Олег Каторгин
экология