В Керчи будут собирать мелкие фракции мазута с помощью специальной сети

В случае необходимости мелкие фракции мазута в акватории моря будут собирать с помощью специальной сети. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
Конструкция размером 2 на 30 метров способна охватить значительную часть загрязненной акватории. Как уточнил Каторгин, такая сеть может быть применена в местах, где мазут плавает на поверхности воды.
Администрация Керчи также договорилась с десятью владельцами катеров, которые будут использовать эти сети для сбора мазута и нефтяных пятен в акватории Керченского пролива.
«Плавсредства также будут задействованы для мониторинга. В случае выявления пятен на поверхности воды сети будут закрепляться между двумя катерами, что позволит проводить сбор мазутных накоплений».