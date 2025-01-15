Экс-глава минздрава Дона не добилась освобождения

Защита экс-главы донского минздрава Татьяны Быковской попыталась обжаловать приговор в кассации. Однако всё оказалось тщетно — жалоба осталась без удовлетворения.
Четвёртый кассационный суд в Краснодаре вновь рассмотрел громкое дело, связанное с работой ростовской чиновницы. Заседание прошло 14 января. За что именно судили женщину и какой срок она получила — читайте в материале Rostov.aif.ru.
Не признала вину.
Татьяна Быковская — известная донская чиновница, которая возглавляла региональное министерство здравоохранения почти 16 лет. В марте 2024 года её осудили по громкому делу об утилизации медицинских отходов, обвинив в превышении полномочий.
Во избежание конфликта интересов дело рассматривалось не на Дону, а на территории соседнего Краснодарского края. На заседании свою вину экс-министр не признала, подчеркнув, что всегда работала качественно. В своём последнем слове она рассказывала суду, как много сделала для отрасли здравоохранения, напомнила, что начинала ещё санитаркой, и заявила, что не делала ничего из того, в чём её обвиняют.
«Мне не стыдно смотреть в глаза людям», — говорила Татьяна Юрьевна. А под финал выступления сообщила о своём желании уйти на СВО и приносить пользу там: всё-таки она квалифицированный медик — доктор медицинских наук, врач-гигиенист.
Кущёвский суд выслушал Татьяну Быковскую и огласил приговор: виновна, отправится в колонию на 4,5 года. Адвокаты ахнули и подали апелляцию в Краснодарский краевой суд. 19 июня дело рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам, однако ничего не изменилось.
«Несмотря на отсутствие доказательств виновности, суд вынес очень строгий приговор (4,5 года лишения свободы), в связи с чем наказание выглядит больше как расправа и сведение счетов с непримиримым должностным лицом, решившим навести порядок в системе утилизации медицинских отходов», — написал в своём ТГ-канале адвокат Павел Лапшов.
Следующей инстанцией была кассационная. Сторона защиты вновь обжаловала приговор, и опять безуспешно: оставлен без изменений. Эта информация опубликована в материалах электронной картотеки суда.
«Поборемся!».
Как заявлял ещё летом один из адвокатов экс-чиновницы, защита настаивала на невиновности Быковской и грозилась, если надо, дойти да Верховного Суда.
«Чуда не произошло. Решение суда осталось в силе, а значит нас ждет кассационная инстанция и Верховный Суд России. Поборемся! Наш Доверитель совершенно невиновен!» — писал адвокат бывшей чиновницы.
Пока не известно, как поведёт себя сторона защиты далее. А тем временем свой 62-й день рождения (как известно из открытых источников, он уже послезавтра, 17 января) их подзащитная встретит в местах не столь отделённых.
Напомним, большой скандал разгорелся из-за ситуации с утилизацией медицинских отходов класса Б. К таковым относятся материалы из реанимаций, операционных, инфекционных отделений, лабораторий… Те, что контактировали с биологическими жидкостями.
В 2019 году стало известно о махинациях на электронных торгах. Как установлено судом, при проведении тендера были созданы особые условия для победы компании «Центр 100 Ростов-на-Дону». Фирме удавалось таким образом заключать многомиллионные контракты и работать с десятками медицинских организаций.
Как уточнил портал 161.ru, Татьяна Быковская содержится в кубанской исправительной колонии № 3, которая находится в 10 км от Усть-Лабинска — в посёлке Двубратском.