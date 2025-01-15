Экс-глава минздрава Дона не добилась освобождения

Во избежание конфликта интересов дело рассматривалось не на Дону, а на территории соседнего Краснодарского края. На заседании свою вину экс-министр не признала, подчеркнув, что всегда работала качественно. В своём последнем слове она рассказывала суду, как много сделала для отрасли здравоохранения, напомнила, что начинала ещё санитаркой, и заявила, что не делала ничего из того, в чём её обвиняют.