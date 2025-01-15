Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения науки и почему им пугают астрологи

Понятие «ретроградный Меркурий» сегодня ассоциируется у среднестатистического человека в первую очередь с астрологией. Оно вошло и в массовую культуру: так говорят, зачастую с сарказмом, о периоде в жизни, когда все идет не так без видимых предпосылок. Однако у этого понятия есть и вполне научное объяснение. Что такое ретроградный Меркурий с точки зрения астрономии, когда он будет в 2025 году и почему астрологи считают эти периоды неблагоприятными — в материале «Газеты.Ru».