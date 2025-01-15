Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко переизбран на должность

— В составе — три олимпийских чемпиона и два призера Игр, все избранные зарекомендовали себя хорошими спортивными руководителями. Получилась отличная команда, погруженная в сегодняшние реалии и готовая оперативно решать возникающие вопросы, — прокомментировала генсек НОК.