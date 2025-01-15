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Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко переизбран на должность

Виктор Лукашенко переизбран на должность главы НОК Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Действующий глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко переизбран на должность президента НОК, сообщила пресс-служба комитета.

Виктора Лукашенко переизбрали на должность главы НОК на отчетно-выборной Генеральной ассамблее, которая прошла в штаб-квартире организации.

Также на пост вице-президента НОК переизбрали Дмитрия Довгаленка. А в состав исполкома НОК избрали Александра Богдановича, Сергея Рутенко, Ирину Малеванную, Любовь Черкашину, Наталью Цилинскую, Андрея Барбашинского, Алима Селимова, Елену Зубрилову и Алексея Прокоповича.

Генеральный секретарь НОК Ксения Санкович отметила, что среди членов исполкома — представители и летних, и зимних видов спорта, как индивидуальных, так и командных.

— В составе — три олимпийских чемпиона и два призера Игр, все избранные зарекомендовали себя хорошими спортивными руководителями. Получилась отличная команда, погруженная в сегодняшние реалии и готовая оперативно решать возникающие вопросы, — прокомментировала генсек НОК.

Также почетными членами НОК Беларуси избрали главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Лепарскую и еще старшего тренера национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимира Шантаровича.

Кстати, на днях НОК Беларуси отреагировал на скандал с браком медалей Олимпиады 2024 в Париже.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обосновал непростой прогноз на 2025 год: «Будет сложно жить и работать».

Еще белорусский лидер прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!».