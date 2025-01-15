Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Это решение позволит разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД предсказуемой по времени. Тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать 6−7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
«Основной участок МСД был введен в эксплуатацию в конце 2022 года, с января 2023 года он является платной магистралью. С 15 февраля будут изменены правила проезда по МСД только в критически загруженные часы. Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, прежние правила проезда по МСД сохраняются 16 из 24 часов, или 70% времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. Правила проезда по трассе в выходные и праздничные дни не изменятся.
9 участков и 8 часов
«Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время правила проезда будут такими же, как сейчас — поездка будет бесплатной. Правила транзитного проезда ЦКАД — МСД — ЦКАД не меняются», — уточнили в департаменте.
С 15 февраля диаметр будет разделен на девять участков: Бусиновская развязка — Дмитровское шоссе, Дмитровское шоссе — Ярославское шоссе, Ярославское шоссе — Щелковское шоссе, Щелковское шоссе — шоссе Энтузиастов, шоссе Энтузиастов — Зенинское шоссе, шоссе Энтузиастов — Волгоградский проспект, Волгоградский проспект — Каширское шоссе, Каширское шоссе — улица Подольских Курсантов, улица Подольских курсантов — Варшавское шоссе.
«Стоимость проезда по каждому из участков составит 5 рублей. Сумма кратно ниже, чем стоимость поездки для транзитных автомобилей, которые с 2023 года платят 950 рублей за транзитную поездку по МСД в сутки. В среднем один автомобилист проезжает три участка, что соответствует 15 рублям за поездку. Деньги за проезд по МСД будут направляться на строительство новой транспортной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.
Кого коснутся изменения
«Изменения коснутся 0,4% всех автомобилистов Москвы. Лишь 30−40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы — всего 80 машин в сутки. В году 248 рабочих дней, и если водитель будет ездить по трассе в будний день в часы ее высокой загрузки при средней стоимости поездки 10−15 рублей, то за год он потратит около 6,5 тыс. рублей», — спрогнозировали в департаменте транспорта.
Проезд по любому участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. «Например, проезд будет бесплатным, если автомобиль заехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30», — отметили в пресс-службе.
Пока от оплаты будут освобождены автомобили такси с лицензией Москвы и Московской области — их влияние на загруженность трассы и частоту использования МСД для транзитных поездок будет проанализировано после 2025 года. Водитель каршеринга же оплачивает проезд аналогично другим автомобилистам, оплата проводится через оператора каршеринга.
При этом правила проезда по МСД не меняются для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Ничего не изменится и для автомобилистов, совершающих транзитную поездку через Москву по МСД, — их 0,2% от общего числа пользователей трассы. Тариф останется прежним — 950 рублей.
Варианты оплаты
«Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Оплата будет построена через приложение “Парковки России”. Оплатить проезд также можно будет на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах — например, на “Госуслугах” или в приложениях банков (“Сбер”, ВТБ и других), где указаны данные о транспортном средстве, в случае привязанного ГРЗ (государственного регистрационного знака — прим. ТАСС) и при включенных уведомлениях», — объяснили в ведомстве.
Автомобилистам рекомендовали включить уведомления, оповещающие о выставленном счете. Также в приложении «Парковки России» возможно подключить автооплату, тогда стоимость проездов будет автоматически списываться с привязанной банковской карты с соответствующим push-уведомлением при положительном балансе счета.
Вопросы относительно платежа за проезд по МСД можно задать, позвонив на горячую линию по номеру +7 495 539 5454 или 3210 с мобильного, либо оставив обращение на едином транспортном портале, в приложении «Парковки России» или на сайте msd.mos.ru.
Избежать перегрузки
Как отметили в Департаменте транспорта Москвы, загрузка трассы в часы пик уже сегодня достигает 6−7 баллов, а средняя скорость движения в наиболее загруженные часы составляет 48 км/ч. «Если бы изначально не были приняты меры по сокращению транзитного трафика, то загруженность дороги уже сейчас достигала бы 8−9 баллов на постоянной основе, потому что все водители грузового и легкового транспорта предпочитали бы эту магистраль платному проезду по ЦКАД», — сказали в пресс-службе.
После запуска МСД средняя скорость движения была выше и составляла 65 км/ч. «Изначальная цель МСД — обеспечить прогнозируемую по времени, быструю прямую связь между районами. Для выполнения изначально заданной функции необходимо изменить правила проезда в будние дни только в критически загруженные часы, иначе загрузка трассы утром и вечером превысит 7−8 баллов уже в 2025 году, 9 — в 2026 году», — добавили в департаменте.
Там подчеркнули, что у автомобилистов всегда будет альтернатива: это МКАД, ТТК или городской транспорт. Также в Москве доступно большое количество разных видов городского транспорта: метро, МЦК, МЦД, наземный городской транспорт с широкой сетью выделенных полос.
«В столице беспрецедентные темпы строительства и расширения рельсового каркаса — метро и пригородных железных дорог. Москва с 2011 года построила 257 станций рельсового каркаса. При этом новые станции и линии создают с запасом провозной способности на десятилетия вперед. 100% районов МСД имеют в шаговой доступности станции рельсового каркаса: в 2010 году было 56 станций, а сейчас уже 161 станция рельсового каркаса в 48 районах, которые соединяет МСД», — констатировали в пресс-службе департамента транспорта.
Аналогичные правила будут использованы в будущем для проезда по строящейся автодороге Солнцево — Бутово — Видное, заключили в ведомстве.