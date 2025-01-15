Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

«Изменения коснутся 0,4% всех автомобилистов Москвы. Лишь 30−40 тыс. уникальных пользователей в сутки заплатят от 15 до 45 рублей за проезд, при этом максимальную цену в 45 рублей за одну поездку по диаметру в загруженные часы — всего 80 машин в сутки. В году 248 рабочих дней, и если водитель будет ездить по трассе в будний день в часы ее высокой загрузки при средней стоимости поездки 10−15 рублей, то за год он потратит около 6,5 тыс. рублей», — спрогнозировали в департаменте транспорта.