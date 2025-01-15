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За ТЦ «Семья» в Уфе застроят квартал

В Уфе изменен проект межевания квартала за ТЦ «Семья».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе изменили проект межевания квартала за торговым центром «Семья». Участок ограничен улицами Комсомольской, Малой Тихорецкой, Николая Ковалева и Вишерской.

Согласно документу, около улицы Вишерской появится новое административное здание. Его площадь составит около 700 квадратных метров. Также здесь будет обустроена внутриквартальная дорожная сеть.

Также, как рассказали в уфимской администрации, в новый вариант проекта межевания включен участок площадью 5,8 тыс. квадратных метров для благоустройства и озеленения.

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