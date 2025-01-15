Отец четверых детей из Баяндаевского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Баяндаевский район. Военнослужащий Игорь Копылов погиб во время проведения спецоперации. Об этом сообщил мэр района Анатолий Табинаев у себя на странице в соцсети. Защитник Отечества родился в многодетной семье в селе Покровка. Мама была санитаркой, а отец передовым механизатором колхоза.
— В семье подрастали семеро детей, все они учились в Покровской школе. Родители, по своему примеру, приучили их к трудолюбию. Семья всегда вела большое подсобное хозяйство. Старший брат Игоря Александр участвовал в Чеченской кампании, где в 2002 году геройски погиб, выполняя воинский долг. Игорь с семьей проживал в селе Тургеневка, работал механизатором, — поделился Анатолий Табинаев.
Погибшему бойцу было всего 33 года. Родные отзываются о нем как о добром, отзывчивом и всегда готовым прийти на помощь. Контракт на участие в СВО он подписал еще в 2023 году. У героя осталось четверо детей и жена.