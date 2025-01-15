Осужденному вице-премьеру Прикамья предоставили отсрочку от наказания

В мае 2024 года госпожа Лопаева просила отсрочить наказание до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Мотовилихинский, а затем и Пермский краевой суды в удовлетворении ходатайства отказали. В жалобе она указывала на нарушения предыдущими инстанциями норм материального права. В итоге судебные акты первой и апелляционной инстанций были отменены. Ходатайство об отсрочке наказания было рассмотрено вновь.