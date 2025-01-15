IT-эксперт Капранов назвал причины перехода на отечественные онлайн-платформы

Еще один важный момент — адаптация под пользователей. Мы привыкли мириться с тем, что многие западные площадки не учитываю потребности россиян. Чего стоит хотя бы их работа с русским языком. То поисковая система не понимает контекст, то алгоритмы площадок скрывают или продвигают контент, исходя из своих представлений о «нужном» и «ненужном». Наши платформы изначально создаются с учетом локальных особенностей, что делает их гораздо удобнее. Кроме того, расхваленные политики модерирования зачастую отдаются на откуп очень специфичной публике, например из числа жителей стран Восточной Европы с враждебным отношением к гражданам России и соответствующими действиями.