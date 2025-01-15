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Житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города

В Чечерске 40-летний мужчина взорвал петарду в центре города и попал в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

В Чечерске местного жителя арестовали за взорванную петарду, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, жителя Чечерска арестовали за нарушение общественного порядка. Установлено, что 40-летний мужчина взорвал петарду на центральной улице райцентра.

Фигурант получил пять суток ареста, так как мужчина из хулиганских побуждений взрывал петарды в центре города.

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