Житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города

В Чечерске местного жителя арестовали за взорванную петарду, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, жителя Чечерска арестовали за нарушение общественного порядка. Установлено, что 40-летний мужчина взорвал петарду на центральной улице райцентра.
Фигурант получил пять суток ареста, так как мужчина из хулиганских побуждений взрывал петарды в центре города.
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