Блэкаут в Рябиновке: жители посёлка с утра сидят без света, воды и тепла

Рябиновка осталась без света, воды и тепла. Об этом «Клопс» сообщил один из местных жителей.
Электроснабжение посёлка в Гурьевском районе прекратилось ранним утром в среду, 15 января. «Одновременно в жилых домах прекратилась подача воды, а так как Рябиновка не газифицирована — ещё и тепла. В остывающих квартирах люди не смогли накормить своих детей горячими завтраками перед школой», — рассказал Евгений.
За полдня проблему не устранили. В управляющей компании и «Россетях» жителям сообщили, что всему виной крупная коммунальная авария.
«Клопс» связался с пресс-службой «Россети Янтарь». Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В калининградском микрорайоне им. А. Космодемьянского в этот же день произошло масштабное отключение электроэнергии.