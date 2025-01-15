Блэкаут в Рябиновке: жители посёлка с утра сидят без света, воды и тепла

Электроснабжение посёлка в Гурьевском районе прекратилось ранним утром в среду, 15 января. «Одновременно в жилых домах прекратилась подача воды, а так как Рябиновка не газифицирована — ещё и тепла. В остывающих квартирах люди не смогли накормить своих детей горячими завтраками перед школой», — рассказал Евгений.