Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блэкаут в Рябиновке: жители посёлка с утра сидят без света, воды и тепла

Коммунальщики пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Рябиновка осталась без света, воды и тепла. Об этом «Клопс» сообщил один из местных жителей.

Электроснабжение посёлка в Гурьевском районе прекратилось ранним утром в среду, 15 января. «Одновременно в жилых домах прекратилась подача воды, а так как Рябиновка не газифицирована — ещё и тепла. В остывающих квартирах люди не смогли накормить своих детей горячими завтраками перед школой», — рассказал Евгений.

За полдня проблему не устранили. В управляющей компании и «Россетях» жителям сообщили, что всему виной крупная коммунальная авария.

«Клопс» связался с пресс-службой «Россети Янтарь». Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

В калининградском микрорайоне им. А. Космодемьянского в этот же день произошло масштабное отключение электроэнергии.

ЖКХ