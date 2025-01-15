Актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов на кинопремию BAFTA

Ранее, 8 января, стало известно, что Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США (SAG) за лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре». В числ номинантов в этой категории также вошел американский актер Эдвард Нортон, сыгравший в фильме «Боб Дилан: Никому не известный».