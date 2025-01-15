Актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов на кинопремию BAFTA

Борисов вошел в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за исполнение роли Игоря в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Вместе с ним место в номинации разделили актеры Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг, Киран Калкин и Кларенс Маклин.
Кинокартина «Анора» представлена на BAFTA в семи номинациях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Оригинальный сценарий» и «Лучшая актриса главной роли».
Оглашение шорт-листа номинантов в том числе состоялось в прямом эфире на YouTube-канале BAFTA. Имена претендентов на награды назвали актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп.
Ранее, 8 января, стало известно, что Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США (SAG) за лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре». В числ номинантов в этой категории также вошел американский актер Эдвард Нортон, сыгравший в фильме «Боб Дилан: Никому не известный».