В епархии Севастополя рассказали, состоятся ли крещенские купания в 2025 году

Севастопольцы готовятся к Крещению Господню. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января верующие совершают традиционное погружение в открытые водоемы. Будет ли проходить священное омовение в 2025 году, ИА SevastopolMediа рассказали в пресс-службе Севастопольского благочиния.