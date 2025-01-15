В епархии Севастополя рассказали, состоятся ли крещенские купания в 2025 году

Севастопольцы готовятся к Крещению Господню. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января верующие совершают традиционное погружение в открытые водоемы. Будет ли проходить священное омовение в 2025 году, ИА SevastopolMediа рассказали в пресс-службе Севастопольского благочиния.
По словам представителя епархии города-героя Екатерины Виноградовой, о запрете на крещенские купания власти пока ничего не сообщали.
В Севастополе подготовят специальные места для праздничных погружений, предоставят палатки с обогревом и раздевалки.
За порядком на местах будут следить сотрудники МЧС и медработники.
— Безопасность этого мероприятия — забота нашего ведомства. А также, коллег из Спасательной службы. Еще мы обязательно обследуем дно в местах купаний, — сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю Михаил Протасов.
Совершить омовение (12+) можно будет в следующих местах;
пляж в бухте Карантинной (на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический»); пляж «Омега», пляж «Городской» в Балаклаве; пляж «Мыс Хрустальный»; пляж «Орловка»; район причала № 286 в бухте Казачьей; район причала «Радиогорка»; набережная гарнизонного пляжа в поселке Кача.
Как сообщало информагентство ранее, в Крыму вопрос о погружении в море остается открытым. По словам протоиерея Владимира Кашлюка, решение на купание будет зависеть местных властей. Отказ могут вызвать неблагоприятные погодные условия или текущая ситуация с загрязненным мазутом морем.