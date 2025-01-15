Около 50 тысяч кредитов взяли жители Ростовской области перед Новым годом

Ростовская область оказалась пятой в рейтинге регионов страны по числу выданных потребительских кредитов декабре 2024 года. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.
По итогам первого месяца зимы на Дону взяли около 46,8 тысячи единиц кредитов, что оказалось на 14,6% меньше, чем месяцем ранее. К слову, в ноябре показатель составлял 54,7 тысячи единиц.
Кроме Ростовской области, в пятерке лидеров в порядке возрастания оказались Свердловская область, Краснодарский край, Московская область и Москва. Всего же кредитную динамику проанализировали в 30 территориях страны.
Добавим, в целом по России количество выданных в декабре потребительских кредитов снизилось по сравнению с ноябрем на 16,9%, а по сравнению с началом года — на 49,7%.