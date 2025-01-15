«Давно хотят вернуться обратно». Генпрокурор Швед сказал, что беглые хотят вернутся в Беларусь, но боятся своих кураторов на Западе

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что часть беглых давно хотят вернуться на родину, передает БелТА.
Генпрокурор сообщил, что на данный момент все, имеющие отношение к экстремистской и террористической деятельности или уже были осуждены, или являются фигурантами уголовных дел, которые будут рассматриваться в судах. При этом Швед подчеркнул, что еще и так называемые беглые, часть из них, давно хотят вернуться обратно в Беларусь.
Генпрокурор также напомнил о работе Комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Швед сказал, что поступило примерно 200 заявлений, из которых часть уже рассмотрели, а часть направили в работу.
— Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся, — прокомментировал он.
При этом генпрокурор отметил, что беглые боятся уже не привлечения к ответственности, а своих кураторов на Западе.
— Даже те, в отношении которых комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на родину, — отметил Андрей Швед.
Тем временем житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города.