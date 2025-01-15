Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Давно хотят вернуться обратно». Генпрокурор Швед сказал, что беглые хотят вернутся в Беларусь, но боятся своих кураторов на Западе

Генпрокурор Швед: беглые хотят в Беларусь, но боятся своих западных кураторов.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что часть беглых давно хотят вернуться на родину, передает БелТА.

Генпрокурор сообщил, что на данный момент все, имеющие отношение к экстремистской и террористической деятельности или уже были осуждены, или являются фигурантами уголовных дел, которые будут рассматриваться в судах. При этом Швед подчеркнул, что еще и так называемые беглые, часть из них, давно хотят вернуться обратно в Беларусь.

Генпрокурор также напомнил о работе Комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Швед сказал, что поступило примерно 200 заявлений, из которых часть уже рассмотрели, а часть направили в работу.

— Исходя из общения с этими людьми, мы совершенно точно знаем, что многие бы вернулись, но боятся, — прокомментировал он.

При этом генпрокурор отметил, что беглые боятся уже не привлечения к ответственности, а своих кураторов на Западе.

— Даже те, в отношении которых комиссией принято положительное решение, из-за этого не могут вернуться на родину, — отметил Андрей Швед.

Тем временем житель Чечерска получил пять суток, взорвав петарду в центре города.