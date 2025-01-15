«Давно хотят вернуться обратно». Генпрокурор Швед сказал, что беглые хотят вернутся в Беларусь, но боятся своих кураторов на Западе

Генпрокурор сообщил, что на данный момент все, имеющие отношение к экстремистской и террористической деятельности или уже были осуждены, или являются фигурантами уголовных дел, которые будут рассматриваться в судах. При этом Швед подчеркнул, что еще и так называемые беглые, часть из них, давно хотят вернуться обратно в Беларусь.