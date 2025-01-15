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В Подмосковье в Крещение будут открыты почти 200 официальных купелей — МЧС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Почти 200 купелей будут подготовлены на территории Московской области для крещенских купаний, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

Источник: www_gazeta_ru

Всего официально будут подготовлены 197 купелей. Большинство будут открыты вечером 18 января и проработают до конца 19 января.

«Ежегодно количество людей, желающих искупаться в Крещенскую ночь, увеличивается, в этом году прогнозируется участие более 250 тысяч человек. Для обеспечения их безопасности будет привлечено более 4 500 специалистов и 750 единиц техники. Это сотрудники МЧС, МВД, Московской областной противопожарно-спасательной службы, муниципальных спасательных служб, Минздрава, Минтранспорта, а также добровольцы и волонтеры», — отметили в ведомстве.

На сайте главка подготовлен список официальных мест для купаний. В ведомстве развернут оперативный штаб. На контроль также взяты места проведения праздничных богослужений: более 300 храмов, церквей и соборов. Там также будут дежурить сотрудники МЧС.

В праздник по всей России традиционно организуют места для массовых купаний, безопасность на которых обеспечивают сотрудники МЧС. Так, в 2020 году было организовано 3,9 тыс. таких мест, в 2021-м — 2,6 тыс., в 2022-м — порядка 3 тыс., в 2023-м — 3,3 тыс. мест для купаний. Всего по стране в 2023 году прошло 8,7 тыс. мероприятий в рамках празднования Крещения Господня, в них приняли участие более 1,2 млн человек.

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