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Стоимость билетов в Воронежском заповеднике повысится с 1 февраля

Цена на билеты вырастет из-за изменения величины прожиточного минимума, пояснили в организации. Начиная с 1 февраля, входной билет для взрослых гостей будет стоить 200 рублей, сюда выходит посещение Центральной усадьбы и экологических троп, чтобы попасть на другие экскурсионные объекты, придется купить отдельный пропуск. В заповеднике отметили, что вырученные средства пойдут на благоустройство.

«Увеличение цены связано с увеличением прожиточного минимума: для ООПТ федерального значения, которым является Воронежский государственный заповедник, плата за посещение территории должна составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за одно посещение», — рассказали в организации.

Напомним, что в конце ноября в Воронежском заповеднике на камеру фотоловушки попала самка оленя с двумя детенышами. Как пояснили специалисты, рождение двойни — очень редкое явление для благородных оленей.