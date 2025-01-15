Стоимость билетов в Воронежском заповеднике повысится с 1 февраля

Цена на билеты вырастет из-за изменения величины прожиточного минимума, пояснили в организации. Начиная с 1 февраля, входной билет для взрослых гостей будет стоить 200 рублей, сюда выходит посещение Центральной усадьбы и экологических троп, чтобы попасть на другие экскурсионные объекты, придется купить отдельный пропуск. В заповеднике отметили, что вырученные средства пойдут на благоустройство.