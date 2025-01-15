Стоимость билетов в Воронежском заповеднике повысится с 1 февраля

«Увеличение цены связано с увеличением прожиточного минимума: для ООПТ федерального значения, которым является Воронежский государственный заповедник, плата за посещение территории должна составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за одно посещение», — рассказали в организации.
Напомним, что в конце ноября в Воронежском заповеднике на камеру фотоловушки попала самка оленя с двумя детенышами. Как пояснили специалисты, рождение двойни — очень редкое явление для благородных оленей.