На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде начался первый капитальный ремонт

На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде проходит первый капитальный ремонт за почти 45 лет с момента строительства переправы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Для удобства водителей полностью путепровод на Суздальской у моста перекрывать не будут. Работы пройдут в три этапа и на первом затронут центральные полосы (по одной во встречных направлениях). Принято решение проводить реконструкцию преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.
В администрации отметили, что на рабочие демонтируют плиты проезжей части и деформационные швы, а после смонтируют новые. Это большой объём работ, проведение которых на всех этапах займёт почти 2 года. Полностью ремонт путепровода у Мызинского моста должен завершиться в декабре 2026 года. Но после масштабных работ транспорт сможет передвигаться по безопасной и комфортной переправе.
Ранее мы писали, что ремонт путепровода на Московском шоссе в Нижнем Новгороде завершился раньше срока.