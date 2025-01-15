На Мызинском мосту в Нижнем Новгороде начался первый капитальный ремонт

В администрации отметили, что на рабочие демонтируют плиты проезжей части и деформационные швы, а после смонтируют новые. Это большой объём работ, проведение которых на всех этапах займёт почти 2 года. Полностью ремонт путепровода у Мызинского моста должен завершиться в декабре 2026 года. Но после масштабных работ транспорт сможет передвигаться по безопасной и комфортной переправе.