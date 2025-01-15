Заслуженная артистка Севастополя Татьяна Барткова ушла из жизни

«Татьяна Александровна была выдающимся музыкантом и талантливой певицей, чья жизнь была неразрывно связана с искусством. Все её творчество было неотъемлемой частью культурной жизни Севастополя. Светлая память о Татьяне Александровне навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования её родным и близким, коллегам и всем, кто знал и любил этого замечательного и талантливого человека», — говорится в сообщении.