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Заслуженная артистка Севастополя Татьяна Барткова ушла из жизни

Ей было 53 года.

Из жизни ушла заслуженная артистка Севастополя Татьяна Барткова. Ей было 53 года, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на департамент культуры города.

«Татьяна Александровна была выдающимся музыкантом и талантливой певицей, чья жизнь была неразрывно связана с искусством. Все её творчество было неотъемлемой частью культурной жизни Севастополя. Светлая память о Татьяне Александровне навсегда останется в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования её родным и близким, коллегам и всем, кто знал и любил этого замечательного и талантливого человека», — говорится в сообщении.

Отпевание и прощание с артисткой состоятся 17 января в 14.00 в Храме Всех Святых на улице Пожарова.