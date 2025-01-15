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Ростовчане смогут освятить воду в 56 храмах

Ростовская область, 15 января 2025. DON24.RU. В течение двух дней, 18 и 19 января, в 56 храмах Ростова можно будет освятить воду. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Алексей Логвиненко.

Напомним, что в этом году для крещенских купаний подготовлено семь мест:

  • родник Гремучий, ул. Амбулаторная, 55;
  • часовня, ул. Всесоюзная, 196;
  • Серафимовский источник в Ботаническом саду ЮФУ;
  • родник Серебряный, святой Георгиевский источник, пер. Красноярский, у дома № 13;
  • купель на территории храмового парка, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 33;
  • купель Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, 4;
  • родник Сурб-Хач, ул. Баграмяна, 1.

Места омовений оснащены безопасными проходами к воде с лестницами для спуска и перилами, а также раздевалками. Будет обеспечено дежурство медицинских работников и спасателей.

«Прошу ростовчан не рисковать своим здоровьем и пользоваться только оборудованными для омовений местами. Ваша безопасность превыше всего», — написал Алексей Логвиненко.

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