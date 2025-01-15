Ростовчане смогут освятить воду в 56 храмах

Напомним, что в этом году для крещенских купаний подготовлено семь мест:
- родник Гремучий, ул. Амбулаторная, 55;
- часовня, ул. Всесоюзная, 196;
- Серафимовский источник в Ботаническом саду ЮФУ;
- родник Серебряный, святой Георгиевский источник, пер. Красноярский, у дома № 13;
- купель на территории храмового парка, ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 33;
- купель Свято-Иверского женского монастыря, ул. Неклиновская, 4;
- родник Сурб-Хач, ул. Баграмяна, 1.
Места омовений оснащены безопасными проходами к воде с лестницами для спуска и перилами, а также раздевалками. Будет обеспечено дежурство медицинских работников и спасателей.
«Прошу ростовчан не рисковать своим здоровьем и пользоваться только оборудованными для омовений местами. Ваша безопасность превыше всего», — написал Алексей Логвиненко.