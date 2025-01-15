В Башкирии в крещенскую ночь оборудуют 95 купелей

Для православных уфимцев откроют проруби на реке Уфе в деревне Князево и в микрорайоне Сипайлово. Три проруби будут оборудованы на реке Белой в районе СОК «Юность» и СОК «Биатлон», а также в микрорайоне Нижегородка. Еще две купели будут располагаться на озере Кустаревском в микрорайоне Яркий Демского района и на озере Солдатском.