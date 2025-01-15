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В Башкирии в крещенскую ночь оборудуют 95 купелей

Для безопасности окунающихся в прорубь у купелей будут дежурить сотрудники МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии оборудуют 95 мест для купания в проруби в крещенскую ночь. Об этом сообщает МЧС республики. Уточняется, что семь купелей будут находиться в Уфе.

Для православных уфимцев откроют проруби на реке Уфе в деревне Князево и в микрорайоне Сипайлово. Три проруби будут оборудованы на реке Белой в районе СОК «Юность» и СОК «Биатлон», а также в микрорайоне Нижегородка. Еще две купели будут располагаться на озере Кустаревском в микрорайоне Яркий Демского района и на озере Солдатском.

В крещенскую ночь около мест для купания будут дежурить сотрудники МЧС России. Также около каждой купели будут находиться медики и сотрудники полиции.

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