Стало известно о плановых отключениях света и воды в Уфе.

В связи с технической необходимостью 16 января в ряде домов запланированы отключения коммунальных ресурсов, сообщает управление жилищного хозяйства.
В Орджоникидзевском районе по адресам:
— ул. Кольцевая д. 195, д. 197, д. 201/1, д. 201/2, д. 201/4, д. 203/1, д. 205, д. 205/1, д. 205/2, д. 207; ул. Вологодская д. 27/1, д. 27/а; ул. Ульяновых д. 11, д. 11/1, д. 11/2, д. 11/3, д. 13; ул. Интернациональная д. 29, д. 31; ул. Мира д. 12 — с 10.00 до 14.00 отключение горячей воды.
В Советском районе по адресам:
— ул. 8 Марта д. 5, д. 5/1 — с 09.00 до 17.00 отключение электроэнергии;
— ул. Мингажева д. 127, д. 158 — с 09.00 до 12.00 отключение электроэнергии.
В Ленинском районе по адресам:
— ул. М. Карима д. 48 — с 09.00 до 17.00 отключение электроэнергии.