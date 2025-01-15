В Москве жители многоэтажки объяснили, зачем поставили в лифт бутыли с водой

Жители одной из многоэтажек по Синявинской улице поставили в лифт четыре пятилитровые бутыли с водой и попросили соседей не убирать их.
«Бутылка нужна для веса, чтобы ребенок мог ездить на лифте. Спасибо», — гласит сопроводительная записка, примотанная к одной из пятилитровок.
Подписчики канала похвалили жильцов дома за находчивость, но также напомнили, что маленьким детям запрещено садиться в лифт одним. Другие посоветовали москвичам вызвать службу, которая отрегулирует вес загрузки, при котором лифт начнет функционировать.