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В Москве жители многоэтажки объяснили, зачем поставили в лифт бутыли с водой

Жители многоквартирного дома на севере Москвы придумали способ, как сделать поездки на лифте детей-школьников с низким весом безопасными. О своем лайфхаке они рассказали Telegram-каналу «Москва 125».

Источник: РИА "Новости"

Жители одной из многоэтажек по Синявинской улице поставили в лифт четыре пятилитровые бутыли с водой и попросили соседей не убирать их.

«Бутылка нужна для веса, чтобы ребенок мог ездить на лифте. Спасибо», — гласит сопроводительная записка, примотанная к одной из пятилитровок.

Подписчики канала похвалили жильцов дома за находчивость, но также напомнили, что маленьким детям запрещено садиться в лифт одним. Другие посоветовали москвичам вызвать службу, которая отрегулирует вес загрузки, при котором лифт начнет функционировать.