Разработан алгоритм подбора теплоносителя для новых ядерных реакторов

Так называемые жидкосолевые реакторы представляют собой перспективное направление развития атомной отрасли, в рамках которого ученые предлагают заменить теплоноситель в ядерных энергетических установках с воды на смесь из нескольких расплавленных солей. Такие установки будут работать при более высоких температурах и низких давлениях, чем уже существующие энергоблоки, что в теории повысит их КПД и безопасность.