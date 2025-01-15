Белорус искал любовь в интернете, но потерял $6000, трижды поверив мошенникам

Житель Глубокского района потерял более 6000 долларов, пока искал любовь в интернете, рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Сначала в августе 2024-го 33-летний житель Глубокского района на сайте знакомств познакомился с девушкой. После переписки в мессенджере новая знакомая предложила белорусу заработать на бирже и свела белоруса с посредником, который должен был помочь «разобраться» в грамотном вложении денег. Лжеаналитик помог белорусу зарегистрироваться на сайте и установить нужное приложение. В течение месяца потерпевший выполнял указания аферистов и перевел 2300 долларов, когда виртуальная сумма «доросла» до 10 тысяч долларов, мужчина решил вывести заработанное, но не смог. Потом еще ему позвонили якобы из Нацбанка, сообщив о зафиксированном переводе в 10 тысяч долларов, за который для легализации денег нужно уплатить 2000 долларов. Сделать это белорус отказался.
А сразу после произошедшего, в октябре 2024-го на том же сайте знакомств мужчина стал общаться с другой девушкой. Новой знакомой он рассказал историю про биржу, посетовав, что не может вывести деньги. Очередная мошенница предложила «верный» заработок на другой криптобирже, и белорус потерял еще 1060 долларов.
Тут мужчина понял, что его дважды обманули и стал искать помощь в… интернете. Он нашел якобы юриста, сказал, что не может вывести виртуальные деньги с двух криптобирж и стал следовать указаниям уже третьего мошенника. «Специалист» сказал, что нужно зарегистрироваться на третьем сайте и вытянул из белоруса еще 2700 долларов. И вновь вывести деньги мужчина не смог, но получил новое письмо, что нужно еще раз пополнить счет.
Только после третьего обмана белорус пошел в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
Четыре сайта, через которые обманули мужчину, заблокированы.
Тем временем водителей «Жигулей» сбил двух школьников в Витебске.