Белорус искал любовь в интернете, но потерял $6000, трижды поверив мошенникам

Сначала в августе 2024-го 33-летний житель Глубокского района на сайте знакомств познакомился с девушкой. После переписки в мессенджере новая знакомая предложила белорусу заработать на бирже и свела белоруса с посредником, который должен был помочь «разобраться» в грамотном вложении денег. Лжеаналитик помог белорусу зарегистрироваться на сайте и установить нужное приложение. В течение месяца потерпевший выполнял указания аферистов и перевел 2300 долларов, когда виртуальная сумма «доросла» до 10 тысяч долларов, мужчина решил вывести заработанное, но не смог. Потом еще ему позвонили якобы из Нацбанка, сообщив о зафиксированном переводе в 10 тысяч долларов, за который для легализации денег нужно уплатить 2000 долларов. Сделать это белорус отказался.