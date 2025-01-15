Ряд мер соцподдержки в Иркутской области проиндексировали с 1 января 2025

Также увеличена доплата на содержание и походы к ветврачам для собак-проводников. Изменился размер выплаты для, находящихся на гемодиализе. Что касается мер поддержки введенных законами региона, то их проиндексируют с 1 апреля текущего года. Всего в Иркутской области соцпомощь предоставляться почти 660 тысячам человек.