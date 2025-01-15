Ряд мер соцподдержки в Иркутской области проиндексировали с 1 января 2025

В Иркутской области проиндексировали ряд мер соцподдержки. Речь идет о тех выплатах, чей размер зависит от прожиточного минимума. Повышение произошло с 1 января 2025 года. Так, например выросли выплаты сибирякам, которые подписали соцконтракт на поиск работы или выход из трудной жизненной ситуации.
— Ежемесячные выплаты: семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающим обучение в общеобразовательных организациях, — сказано в сообщении.
Также увеличена доплата на содержание и походы к ветврачам для собак-проводников. Изменился размер выплаты для, находящихся на гемодиализе. Что касается мер поддержки введенных законами региона, то их проиндексируют с 1 апреля текущего года. Всего в Иркутской области соцпомощь предоставляться почти 660 тысячам человек.