В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

«Средства в размере порядка 45 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт крыши, входной группы, санузлов, душевых, раздевалок, большого спортивного зала с заменой в нем полового покрытия и окон. Также будет произведен ремонт в фойе первого этажа», — написал он в своем Telegram-канале.