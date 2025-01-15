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В Керчи за счет украинских олигархов отремонтируют Дворец спорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. На средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов будет отремонтирован Дворец спорта «Судостроитель» в Керчи. Об этом заявил глава администрации Керчи Олег Каторгин.

Источник: РИА "Новости"

«Средства в размере порядка 45 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт крыши, входной группы, санузлов, душевых, раздевалок, большого спортивного зала с заменой в нем полового покрытия и окон. Также будет произведен ремонт в фойе первого этажа», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Каторгина, это решение было принято по инициативе главы республики Сергея Аксенова. На данный момент в спорткомплексе занимается около полутора тысяч ребят, занятия проходят по 11 видам спорта.

«Проектно-сметная документация готова, ведется подготовка проекта договора. Работы планируется начать уже в январе, а завершить ремонт должны к 1 июля этого года», — продолжил мэр Керчи.

Капитальный ремонт позволит обеспечить комфортные условия для проведения тренировок и соревнований.

Ранее стало известно, что в Белогорске за счет средств от национализации будет проведено благоустройство дворовых территорий. На эти средства выделено 50 миллионов рублей.