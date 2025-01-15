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Три дома в Таганроге признали объектами культурного наследия

В Таганроге зарегистрировали еще три выявленных объекта культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Три старинных здания в Таганроге внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Постановления Комитета по охране ОКН Ростовской области можно найти на портале правовой информации.

Выявленными объектами ОКН стали:

— домовладение Леонида Плизиоти на Чехова, 133 (литеры А, Б, Б1). Это двухэтажная постройка 1923 года;

— жилой дом П. Кондо пересечении Итальянского, 45 и Чехова, 81 (литер А). Речь идет об одноэтажном доме 1930 года постройки.

— домовладение Л. А. Салатича на Чехова, 83 (литеры А, Б, б, В). Одноэтажное здание 1923 года постройки.

Теперь по указанным адресам нельзя строить, проводить земляные работы или каким-либо образом менять территорию. Исключение составляют только работы по сохранению зданий и отдельных их частей.

Добавим, также в перечень ОКН включили жилой дом И. А. Шифрина на Чехова, 10 в Ростове-на-Дону (литер А).