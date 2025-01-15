Три дома в Таганроге признали объектами культурного наследия

Три старинных здания в Таганроге внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. Постановления Комитета по охране ОКН Ростовской области можно найти на портале правовой информации.
Выявленными объектами ОКН стали:
— домовладение Леонида Плизиоти на Чехова, 133 (литеры А, Б, Б1). Это двухэтажная постройка 1923 года;
— жилой дом П. Кондо пересечении Итальянского, 45 и Чехова, 81 (литер А). Речь идет об одноэтажном доме 1930 года постройки.
— домовладение Л. А. Салатича на Чехова, 83 (литеры А, Б, б, В). Одноэтажное здание 1923 года постройки.
Теперь по указанным адресам нельзя строить, проводить земляные работы или каким-либо образом менять территорию. Исключение составляют только работы по сохранению зданий и отдельных их частей.
Добавим, также в перечень ОКН включили жилой дом И. А. Шифрина на Чехова, 10 в Ростове-на-Дону (литер А).