Проезд подорожал в нижегородских электричках

Проезд от Моховых гор до Стригина встанет в 108 рублей, до проспекта Гагарина — в 132 рубля. Также за 132 рубля можно доехать от Московского вокзала до Балахны. До Заволжья — за 179. Столько же стоит билет от проспекта Гагарина до Суроватихи. Также 179 рублей нужно заплатить за проезд между конечными пунктами маршрута Кустовая — Суроватиха.