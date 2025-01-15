Проезд подорожал в нижегородских электричках

В нижегородских электричках с сегодняшнего дня, 15 января, подорожал проезд. Минимальный тариф вырос с 35 до 37 рублей.
Разовый полный билет на маршрутах Нижний Новгород — Дубравная, Варя — Дубравная, Нижний Новгород — Окский берег, Кустовая — Окский берег, а также на участке Нижний Новгород — Моховые горы с сегодняшнего дня стоит 37 рублей. Туда и обратно — 74 рубля. Это от Московского вокзала. Стоимость проезда двух тарифных зон по маршруту Нижний Новгород-Сортировочный — Моховые горы составляет по полному билету 53 рубля. Туда и обратно — 106.
Проезд от Моховых гор до Стригина встанет в 108 рублей, до проспекта Гагарина — в 132 рубля. Также за 132 рубля можно доехать от Московского вокзала до Балахны. До Заволжья — за 179. Столько же стоит билет от проспекта Гагарина до Суроватихи. Также 179 рублей нужно заплатить за проезд между конечными пунктами маршрута Кустовая — Суроватиха.
Стоимость проезда из Нижнего Новгорода до станции «Металлист» составляет теперь 248 рублей. Путешествие до Арзамаса обойдётся в 338 рублей, до Уреня — 472, до Княжихи — 724.
Как пояснили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, при оплате проезда электронным кошельком в черте Нижнего Новгорода проезд обойдётся в 35 рублей. Вводятся в действие пересадочные тарифы «Электронный кошелёк 60 минут» и «Электронный кошелёк 90 минут».
Добавим, что поезда, курсирующие в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Городская электричка», пользуются большой популярностью. Это два направления — Сормовское и Приокское. В пресс-службе ГЖД сообщили, что маршрутами «Городской электрички» в Нижнем Новгороде только в январе-ноябре 2024 года воспользовались почти 1,4 миллиона человек.