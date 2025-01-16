Бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву выпустят из СИЗО

Суд предоставил отсрочку наказания бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой, осуждённой за хищение средств из фонда «Содействие — XXI век», сообщает «Ъ-Прикамье».
Экс-чиновница, приговорённая к четырём годам колонии общего режима, просила отсрочить приговор до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Мотовилихинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства, апелляция также не была удовлетворена, но суд кассационной инстанции отправил ходатайство на новое рассмотрение. 15 января 2024 года при повторном рассмотрении в Мотовилихинском суде просьбу Лопаевой удовлетворили.
Портал 59.RU со ссылкой на адвоката экс-чиновницы сообщает, что отпустить её из СИЗО могут уже завтра.
Напомним, Елену Лопаеву осудили за присвоение 67,7 миллиона рублей из бюджета фонда «Содействие XXI век». По версии следствия, она действовала в сговоре с бывшим директором фонда Еленой Найдановой — однако подельницу осудить не удалось: Найданова нарушила условия подписки о невыезде и покинула страну. Сейчас она находится в международном розыске. Подробнее о решении суда по громкому делу — в материале perm.aif.ru.