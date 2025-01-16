Бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву выпустят из СИЗО

Напомним, Елену Лопаеву осудили за присвоение 67,7 миллиона рублей из бюджета фонда «Содействие XXI век». По версии следствия, она действовала в сговоре с бывшим директором фонда Еленой Найдановой — однако подельницу осудить не удалось: Найданова нарушила условия подписки о невыезде и покинула страну. Сейчас она находится в международном розыске. Подробнее о решении суда по громкому делу — в материале perm.aif.ru.