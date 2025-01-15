Последние новости к вечеру 15 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 января 2025 года.
Россия и Украина провели первый в этом году обмен пленными
Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной «25 на 25». Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где получают помощь. Обмен организован при содействии ОАЭ.
Путин утвердил разовую выплату ветеранам ВОВ
Путин утвердил единовременные выплаты: ветеранам Великой Отечественной войны — 80 тыс. руб., труженикам тыла и блокадникам — 55 тыс. Также он предложил присвоить всем ветеранам звание почётного жителя региона.
Песков не исключил ответа на санкции США против энергосектора РФ
Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против ТЭК, подчеркнув, что меры будут приняты в интересах страны.