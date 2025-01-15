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Последние новости к вечеру 15 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 15 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 15 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 января 2025 года.

Россия и Украина провели первый в этом году обмен пленными

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными с Украиной «25 на 25». Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где получают помощь. Обмен организован при содействии ОАЭ.

Путин утвердил разовую выплату ветеранам ВОВ

Источник: РИА "Новости"

Путин утвердил единовременные выплаты: ветеранам Великой Отечественной войны — 80 тыс. руб., труженикам тыла и блокадникам — 55 тыс. Также он предложил присвоить всем ветеранам звание почётного жителя региона.

Песков не исключил ответа на санкции США против энергосектора РФ

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что Россия может ответить на санкции США против ТЭК, подчеркнув, что меры будут приняты в интересах страны.

Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Источник: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться к войне, чтобы предотвратить ее, в частности увеличить расходы на оборону, поддержку Украины и укрепить сотрудничество. Он отметил, что конфликт на Украине ставит под угрозу безопасность альянса.

МИД Армении вручил послу России ноту протеста

Источник: РИА "Новости"

Посол РФ в Армении вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста из-за сюжета в «Вести недели». В программе критиковались стремления Армении к ЕС и обсуждался Зангезурский коридор. Армения сочла это атакой на ее суверенитет.