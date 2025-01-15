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В Ростовской области памятник природы обрел четкие границы

В Ростовской области прокуратура вступилась за Степь Приазовскую.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по иску прокурора были установлены границы памятника природы Степь Приазовская в Мясниковском районе. Эта часть степной равнины исключена из хозяйственного использования и служит научным полигоном.

Сведения о границах уникальной природной зоны отсутствовали в схеме территориального планирования района. Это могло помешать сохранению и восстановлению ресурсов памятника природы. Поскольку чиновники не спешили вносить изменения в документацию, к делу подключилась Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства направили в суд иск, чтобы обязать районную администрацию устранить нарушения. Суд требование удовлетворил. В настоящее время утверждена схема территориального планирования, где отражены сведения о границах особо охраняемой природной территории.