Суд в Ростове-на-Дону оставил без движения иск по Западной хорде

Ростовский областной суд в Ростове-на-Дону оставил без движения коллективный иск к городским властям по Западной хорде. Эту информацию удалось подтвердить сегодня, 15 января.
— Административное исковое заявление оставлено без движения. Вопрос о принятии будет разрешен после устранения недостатков, допущенных при оформлении заявления, — разъяснили в объединенной пресс-службе судов региона.
Известно, что заявление от истцов поступило 26 декабря 2024 года. На следующий день после этого материалы передали судье. Решение о движении дела было принято 9 января 2025 года.
Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ планировали создать еще 7,5 км пути.
Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов.