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Суд в Ростове-на-Дону оставил без движения иск по Западной хорде

Судебные разбирательства по Западной хорде в Ростове временно оставили без движения.

Источник: Комсомольская правда

Ростовский областной суд в Ростове-на-Дону оставил без движения коллективный иск к городским властям по Западной хорде. Эту информацию удалось подтвердить сегодня, 15 января.

— Административное исковое заявление оставлено без движения. Вопрос о принятии будет разрешен после устранения недостатков, допущенных при оформлении заявления, — разъяснили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что заявление от истцов поступило 26 декабря 2024 года. На следующий день после этого материалы передали судье. Решение о движении дела было принято 9 января 2025 года.

Напомним, в октябре 2024 года был завершен первый этап строительства трассы. Протяженность участка четырехполосной дороги составила 4,75 км. В рамках дальнейших работ планировали создать еще 7,5 км пути.

Западная хорда — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов.