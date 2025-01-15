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Двух родственниц-пенсионерок из Ростова «скорая» забрала сразу из кабинета врача

В Ростове родственницы узнали о перенесенном инфаркте только в поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

Две ростовчанки, 74 и 72 лет, близкие родственницы, очень удивились, узнав, что перенесли инфаркт на ногах. Это выяснили врачи отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 16, куда жительницы Северного жилого массива пришли на диспансеризацию.

— Женщин по скорой помощи срочно отправили на стационарное лечение. Одной из них провели стентирование. Таким образом, своевременная госпитализация помогла спасти сразу две жизни, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

Сейчас обе пенсионерки уже дома и теперь находятся на диспансерном наблюдении у участковых врачей и, по совету медиков, ведут активный образ жизни.

— Врачи отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 16 напоминают, что каждый человек обязан проходить диспансеризацию. При необходимости — посещать лечащего врача в рамках диспансерного наблюдения.