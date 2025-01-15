Двух родственниц-пенсионерок из Ростова «скорая» забрала сразу из кабинета врача

Две ростовчанки, 74 и 72 лет, близкие родственницы, очень удивились, узнав, что перенесли инфаркт на ногах. Это выяснили врачи отделения медицинской профилактики городской поликлиники № 16, куда жительницы Северного жилого массива пришли на диспансеризацию.