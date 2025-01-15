Волонтеры из Ставрополья рассказали о сложностях спасения птиц с Черноморья

По данным издания, с начала разлива нефтепродуктов в Черное море, в ставропольский центр реабилитации хищных птиц привезли 1051 особь. Однако не всем птицам удалось выжить. Так, последнюю партию птиц доставили в ночь с 7 на 8 января. Из 188 пернатых спасти удалось только 5%. Пернатые очень сильно пострадали от мазута.