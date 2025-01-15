Волонтеры из Ставрополья рассказали о сложностях спасения птиц с Черноморья

Прибывшие птицы из Краснодарского края в Ставрополье находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
По данным издания, с начала разлива нефтепродуктов в Черное море, в ставропольский центр реабилитации хищных птиц привезли 1051 особь. Однако не всем птицам удалось выжить. Так, последнюю партию птиц доставили в ночь с 7 на 8 января. Из 188 пернатых спасти удалось только 5%. Пернатые очень сильно пострадали от мазута.
— По состоянию на 13 января 2025 года, всего в реабилитационный центр «Пеликан» прибила 1051 птица. Выжили их них всего 175 особей. 160 их них уже практически пришли в норму и живут в вольерах, — говорится в сообщении.