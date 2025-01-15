Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 16 января 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 16 января 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Чичерина, 21, 21-Б, 23 — с 09:30 до 11:00.
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 6-А (подъезд 3); Свердловский пр., 28; Колхозная, 31 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Артиллерийская, 8, 10, 32; Кудрявцева, 3, 5, 20, 20-А, 21, 27; Либединского, 39; Проспект Победы, 117, 119, 121, 121-А, 123, 125, 125-А, 127, 129, 131, 133, 142, 144, 146; Ульяны Громовой, 10, 12; Турбинная, 61, 63; Горького, 81; Сухумский пер., 3; Пятого Декабря, 32 — с 09:00 до 17:00;
— ч/с: Сухумский пер., 2−20; Жемчужная, 1−22; Попова, 21−60; Потемкина, 42−50; Ульяны Громовой, 1−9; Пятого Декабря, 33−44; Горького, 79 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Вагнера, 110, 112, 112-А; Барбюса, 144, 144-А, 144-Б, 144-В, 144-Д (адм.); Гончаренко, 82, 84, 86-А, 90-А, 90-Б; Гражданская, 29 — с 09:00 до 20:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Сталеваров, 74: Часовая, 7 — с 09:00 до 18:00.
Отключение газоснабжения:
— Богдана Хмельницкого, 15; пос. Аэропорт, 21, 23 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Карпинского, 1−73; Шевченко, 14−22; Кузнечная, 2 −10; Каменогорская; Карпинского, 62 (адм.) — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 20-А (подъезды 5, 6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Первомайская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: Лунная, 54−85; Каменогорская, 28а, 32а; Лагерная, 10−21; Хрустальная, 4−10; Профинтерна, 70−77; Минская, 27; Киевская, 28 — с 09:00 до 17:00;
— ч/с: Гоголя, 46−54; Клиническая, 1−15;Московская, 2−21; Полетаевская, 1−15-А; Виноградный пер., 1−7; Пестеля, 41−57; Рылеева, 53, 45-Б; Марата, 3, 5 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ловина, 28 (подъезды 1−3), 30 (подъезды 2−5); Горького, 3 (подъезды 3, 4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 187-А, 189-Б, 191-А, 191-В, 193-А, 193-Б, 193-В — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Маркса, 101, 103; Кирова, 145, 147, 149; Энтузиастов, 11-В, 13, 13-А, 15 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.